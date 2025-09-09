TRICERATOPS¤ÎÏÂÅÄ¾§¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¡¦¾åÌî¼ùÎ¤¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¥³¥ó¥µー¥ÈÂæÏÑ¸ø±é½ªÎ»¸å¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢»°±º¹¨µ¬¤È²»³ÚÃ´Åö¤ÎÏÂÅÄ¾§ ¢£ÏÂÅÄ¡ÖÂæÏÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¡¢´°À®¤·¤¿ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡× 9·î6Æü¤È7Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÂæÏÑ¤ÎTaipei Music Center¤Ç¡Ø¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿ー¥Ó¥ì¡Ù¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¡ª¡Ù¤¬³«ºÅ¡£Îß·×3,900ËüÉôÄ¶¤Î