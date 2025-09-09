男性は愛する女性のことを想うあまりしてしまうことがいくつかあるようです。そこで今回は、男性が本命の女性に見せる「無意識行動」を紹介します。小まめに連絡する男性は愛する女性との接点をできるだけ増やそうと努力するもの。そのため、特に用件がなくても「今何しているかな？」と小まめに連絡する傾向があります。なので、特定の男性から頻繁に連絡が入るようなってきたら、本命サインと見て間違いないでしょう。視線を送っ