9日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数689、値下がり銘柄数649と、値上がりが優勢だった。 個別ではジェイ・イー・ティがストップ高。岡本硝子は一時ストップ高と値を飛ばした。大本組、錢高組、フジ日本、林兼産業、大戸屋ホールディングスなど103銘柄は年初来高値を更新。エス・サイエンス、Ａｂａｌａｎｃｅ、水道機工、ダントーホールディングス、アクシージアは値上が