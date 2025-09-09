9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ106583 7.2 32750 ２. 日経Ｄインバ 21804 6.68232 ３. 日経ベア２ 11386-5.2 202.2 ４. 楽天Ｗブル8069 -28.0 38800