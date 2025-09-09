「デスクワークで肩がガチガチ」「腰痛まで出てきてつらい」と悩む方は少なくありません。原因の１つが、首の骨と肩甲骨をつなぐ「肩甲挙筋」の硬直。この筋肉が固まると肩の動きが悪くなり、血行不良や腰への負担を引き起こします。そこでおすすめなのが、そんな肩甲挙筋をほぐす簡単ストレッチ。１日１セットで、首肩のコリや腰痛の予防、さらに姿勢改善につながります。🌼痩せ体質で疲れにくい身体へ。１日５回【肩甲骨