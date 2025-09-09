今まさにダイエット中という方は少なくないと思いますが、ダイエット目標を達成するためにも、ダイエット後も体型キープしていくためにも“健康的なダイエット”を心がけたいところ。そこで参考にしたいのが、２ヶ月で約10kgの減量に成功し、その後も体型をキープし続ける主婦のアケミさん（32歳）が取り組んだ【簡単ダイエット】です。🌼即効で３〜５kg減量可能。痩せるために【やるべきこと】＆【やってはいけないこと】