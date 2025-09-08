「好きな人には全力で気持ちを伝えたい」という思い自体は素敵なこと。ですが、気づかぬうちに“押し売り”のようなアプローチをしてしまうと、逆に男性の心を遠ざけてしまうことになるでしょう。そこで今回は、やりがちな“行き過ぎ”アプローチとその回避法を紹介します。連絡頻度が一方的に多すぎる「もっと話したい！」とLINEを連投したり、既読スルーにすぐ追撃メッセージを送っていませんか？男性も自分のペースや生活リズム