株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（75）が9日、自身のXを更新した。【画像】利益多すぎ！桐谷さんの持ち株＆大量の優待券入り封筒Xでは「国際フォーラムのトークショーで、1億円あったらどう投資しますか？と聞かれて、『10万円(平均の)の優待株を1000社買います。優待株の分散投資が1番いい』と答えましたが、多くの会社の株主になると、沢山優待品が届きますが、郵便物の開封が大変です。