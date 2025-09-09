【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮が建国７７年を迎えた９日、朝鮮中央通信は、中国の習近平（シージンピン）国家主席が金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記に祝電を送ったと報じた。同通信によると習氏は祝電で、正恩氏も参加した中国での軍事パレードに触れ、「両国の関係発展のための設計図を共同で策定した」と指摘。「意思疎通を強化し、往来と協力を緊密にする」とも強調した。一方、同通信は、在ロシア北朝鮮大使館で