ロッテは９日、美馬学投手（３８）が今季限りで現役を引退すると発表した。２０１１年にドラフト２位で楽天に入団し、１３年は球団初の日本一に貢献。２０年にロッテ移籍後は２度の２桁勝利を挙げたものの、右膝のけがもあって昨季は白星がなく、今季もここまで登板していなかった。球団を通じて「限界を感じる痛みが続き、現役引退という現実を受け入れる整理がついた」とコメントした。通算２６６試合で８０勝８８敗、防御率