浦和の原口元気が34歳にして欧州再挑戦、ベルギー2部への完全移籍を発表J1の浦和レッズは9月8日、元日本代表MF原口元気がベルギー2部ベールスホットへ完全移籍することを正式発表した。ファンからは「いろんな感情が溢れて涙」との声があがっている。埼玉県出身の原口は浦和レッズジュニアユースからユースを経て、2009年にトップチームに昇格。日本代表として74試合11得点を記録し、ワールドカップ（W杯）にも出場するなど輝