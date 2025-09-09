横浜市のラーメン店で2023年9月、男性店長を殺害し現金などを奪ったとして、強盗殺人罪に問われた大橋昭仁被告（37）の裁判員裁判初公判が9日、横浜地裁であり「殺すことが目的で、金を取ることは目的ではなかった」と述べた。