秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは成年式を終えたことを報告するため、武蔵陵墓地を参拝されました。9日午前10時頃、モーニング姿の悠仁さまは東京・八王子市にある武蔵陵墓地を訪問されました。昨日の伊勢神宮と神武天皇陵への参拝に続き、悠仁さまはシルクハットを手に、曽祖父にあたる昭和天皇が眠る陵墓へと進み、玉串を捧げて深く拝礼し、成年式を終えた報告をされました。引き続き、大正天皇と貞明皇后の陵墓にも拝礼し曽祖母