千葉県白井市の勤務先の解体会社に放火した疑いで、事務所の会長とアルバイトの男2人が逮捕されました。白井市根の解体会社の会長・田辺茂治容疑者（59）とアルバイトの小林昭容疑者（71）は2日、自分たちの勤務先の解体会社に火を付けた疑いがもたれています。目撃者：爆発が凄かったです。バーンバーンってガスが爆発するような。この火事で、鉄骨造りの2階建て事務所が全焼したほかダンプカー2台も燃え、通報から約6時間後に消