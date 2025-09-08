「食べることが好きで、ダイエットが続かない…」そんな悩みを抱えていませんか？ 好きなものを我慢しすぎるとストレスがたまり、結局リバウンドにつながることも少なくありません。実は“好きなものを工夫して食べながら、体型をキープする”ことこそ長続きするダイエットの秘訣です。そこで今回は、無理なく続けられる【ゆるダイエット習慣】の作り方を紹介します。🌼食生活の改善で10kgの減量に成功。40代主婦が実践した