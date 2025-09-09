今年4月、埼玉県宮代町の特別養護老人ホームで入所者の高齢男性に暴行を加え死亡させたとして、当時施設職員だった48歳の男が逮捕されたことが捜査関係者への取材でわかりました。傷害致死の疑いで逮捕されたのは宮代町の特別養護老人ホーム「もみの木」の元職員・山中茂容疑者（48）です。捜査関係者によりますと、山中容疑者は今年4月3日夜、当時勤務していた宮代町の特別養護老人ホーム「もみの木」で自室の介護用ベッドで寝て