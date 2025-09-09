衣類通販大手ZOZOの創業者で、株式会社カブ＆ピース代表取締役社長の前澤友作氏が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。エイベックス松浦勝人会長のポストにリアクションした。松浦氏は8日、自身のXで「一生懸命お金を使ってみたけど、欲は埋まらない。むしろ悪化。欲しい物も行きたい場所もエスカレートするだけ。でも、よくいる『俺金持ってる界隈』よりは、実際に自然体でお金を使う方が本物。それスマートに両立してんの、前澤