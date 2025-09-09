宝寿園の機能性表示食品「五行 長生健茶(ごぎょう ちょうせいけんちゃ)」が2025年9月で発売一周年を迎えます。 宝寿園「五行 長生健茶」 宝寿園の機能性表示食品「五行 長生健茶(ごぎょう ちょうせいけんちゃ)」が2025年9月で発売一周年を迎えます。機能性関与成分であるGABA(200mg配合)の働きにより、昨今「健康長寿を目指すため」に非常に注目されている「記憶力」「空間認知力」「論理的思考力」「持続的注意力