ゼブラは、製図用シャープペン「テクトツゥーウェイ」から、握りやすい金属製のローレットグリップと、下軸が一体になった構造で先端がゆるまないハイエンドモデル「テクトツゥーウェイRO（アールオー）」を、2025年9月29日(月)より発売します。実売価格は2750円（税込）。 「テクトツゥーウェイRO」 記事のポイント シャープペンは高価格化が進み、市場は拡大傾向にあるといわれています。その流れを汲んで、ゼブラの製