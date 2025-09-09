アップルが2026年に「折りたたみiPhone」を、そして2028年に「折りたたみiPad」を発売する計画だと、海外アナリストが報告しています。 ↑CozyDigital/Adobe Stockより アナリストのミンチー・クオ氏によれば、折りたたみiPhoneと折りたたみiPadはどちらも超薄型のカバーガラスを採用。これは、「ゴリラガラス」で有名な米コーニングが提供します。 クオ氏によれば、アップルは2026年に折りたたみiPhoneを800万台から1000