9月5〜7日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末金土日動員50万1000人、興収8億400万円をあげ、公開から8週連続1位を獲得した。累計では動員2200万人、興収314億円を突破。歴代興行収入1位である『劇場版｢鬼滅の刃」無限列車編』が、公開59日で突破した300億円を、本作は46日で達成。どこまで数字を伸ばすのか、期待が膨らむ。【写真で見る】9月5〜7日の