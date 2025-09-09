横浜ＦＭは９日、横須賀市内で川崎戦（１３日・日産ス）に向けて冒頭のみを公開して全体練習を行った。７日のルヴァン杯準々決勝第２戦で柏に０―１、２戦合計１―５で敗戦してからオフを挟んでこの日から川崎戦に向けた練習がスタート。天皇杯も敗退しており、開始前には最大の目標となるＪ１残留に向けて大島監督が選手に言葉をかける場面もあった。現在チームはＪ１残留圏内の１７位に位置するが、降格圏内の１８位湘南と