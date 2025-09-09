◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席は見逃し三振に倒れた。ロッキーズ先発は新人右腕ドーランダー。大谷は試合前の時点で通算２打数１安打１四球となっていた。この日最初の対戦では初球から９９マイル（約１５９・３キロ）前後