米国から帰国したタレント・渡辺直美が痛々しい姿をアップした。９日にインスタグラムのストーリーズで「朝料理してたら油が大跳ねして火傷（やけど）しました」とアクシデントを明かし、手に包帯をぐるぐると巻いた写真を掲載。「全然薬塗れば治るっぽいから大丈夫ですが、今後色々な仕事の写真でこの状態が続くと思うので、ご心配おかけするとおもいますが、私は大丈夫です！」とつづった。さらに「もう料理したくないです