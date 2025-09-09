クリスマスの朝、8歳の双子の姉妹が目を覚ますと、枕元にはゴルフバッグが2つ置かれていた。姉・明愛の枕元には青いバッグが、妹・千怜の枕元にはピンクのバッグがあった。日本の岩井明愛（23）と岩井千怜は今年、ルーキーとして米女子プロゴルフ（LPGA）ツアーでそれぞれ優勝し、史上初の「双子姉妹優勝」という記録を残した。すでに日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の舞台だけで通算14勝を挙げている2人は、いまや世界の舞台でも