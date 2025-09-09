山本本家は、阪神タイガースのJERA セントラル・リーグ優勝を祝して、優勝記念ラベルの純米大吟醸酒を発売します。 山本本家「純米大吟醸酒」  商品名：神聖純米大吟醸阪神タイガース／JERAセントラル・リーグ優勝記念ラベル内容量：720mlアルコール分：15％価格：3,300円(税込)／3,000円(税抜) 山本本家は、阪神タイガースのJERA セントラル・リーグ優勝を祝して、優勝記念ラベルの純米大吟醸酒を発売。