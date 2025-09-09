キングカズこと三浦知良（58）の次男で格闘家の三浦孝太（23）が8日、自身のインスタグラムを更新。父・知良、亡き祖父との“親子3世代ショット”を公開した。【写真】「カズのお父様もさらに素敵」キングカズ＆次男・孝太＆祖父の“3世代”ショット※5枚目孝太は「A private talk with my dad I’m sure my grandpa in heaven is joining this conversation too」とつづり、父とにこやかなムードのモノクロ写真をアップ。