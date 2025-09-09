女優でエッセイストの吉行和子さんが9月2日、肺炎のために亡くなった。90歳だった。吉行さんは生前、NHK朝ドラ「あぐり」のモデルにもなった美容師の母・あぐりさん（享年107）との最期の日々を文藝春秋に語っていた（2016年4月号）。その冒頭を紹介します。【画像】吉行和子さんの兄で、芥川賞作家の吉行淳之介氏◆◆◆悲しさよりも何よりも「終わってよかったね」と母が亡くなって、いつの間にか1年の月日が過ぎてしまいました