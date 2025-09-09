犬が反応してしまう7つの音とは？ 犬は音の周波数や振動に非常に敏感で、人には聞こえない高音にも反応します。 そのため、日常生活の中にある「何気ない音」でも、犬にとっては強い刺激になることがあります。ここでは、犬が反応しやすい代表的な音を7つご紹介します。 1.おやつ袋のガサガサ音：好き ビニール袋やおやつの包装を開ける音に敏感な犬は多くいます。「ごはんだ！」と条件反射のように走ってくる子も少な