仁烏龍」（480mlペットボトル／260mlペットボトル）伊藤園は、まるで豆腐のような、甘くなめらかな舌触りに烏龍茶のすっきり感を加えた味わいが特長の“あたたかい飲むスイーツ”「仁烏龍」を、9月15日に発売する。近年、ティースタンドではスイーツをイメージしたドリンクの展開が増えている。なかでも、「お茶」と「スイーツ」を組み合わせた飲み物は、スイーツとしての甘さがありながら、お茶のおいしさを感じられる