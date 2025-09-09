リオネル・メッシやルイス・スアレスを擁するMLSインテル・マイアミ。8月31日に行われたシアトル・サウンダースとのリーグカップ決勝に0-3で敗れると、試合後に乱闘騒動が勃発した。38歳の元ウルグアイ代表FWであるスアレスは、相手スタッフに対して唾を吐きかける行為によって、6試合の出場停止処分を科された。その出場停止は来年のカップ戦で適用されるものだったが、当局は追加処分を科す権利を留保しているとしていた。そうし