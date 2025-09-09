2026年からマイナンバーカードが「新仕様」に切り替わることが発表され、関心が高まっています。すでにカードは健康保険証や運転免許証としても利用できるようになり、生活の中で欠かせない存在になりつつあります。では、新仕様に更新しないとどうなるのでしょうか。ペナルティや費用はかかるのか気になる人も多いはずです。 本記事では、新仕様カードの概要と更新時の注意点、更新しない場合の影響