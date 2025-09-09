女優の上白石萌歌（25）が9日までに自身のインスタグラムを更新。和装姿を披露した。上白石は「お月見するなら緑のたぬき」と月の絵文字を添えて投稿。現在放送されているCM「赤いきつねと緑のたぬき」のかぐや姫に扮し、緑の着物を着こなすオフショットを公開した。この投稿にフォロワーからは「めっちゃお似合い」「萌歌姫〜」「お美しい」「役が物凄くハマってます」「可愛すぎ」「リアルかぐや姫」などの声が寄せられ