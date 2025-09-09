9日（火）から10日（水）にかけて秋雨前線が日本海側から本州付近を南下するため、9日は西日本から東日本の日本海側を中心に雨が降りやすく、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。北日本も雲が多く、夜にかけて雨の範囲が広がりそうです。10日は西日本から東北の広い範囲で雨や雷雨となり、局地的に雷を伴った非常に激しい雨の降る所もある見込みです。北海道では概ね晴れるでしょう。日中の気温は西日本や東日本では30℃以上と