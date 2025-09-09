RKKRKK熊本放送

「令和7年7月7日、7が並ぶ日…」病気休暇中にパチンコの消防職員を減給処分

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 熊本市東消防署の20代の男性消防士長が減給処分となった
  • 病気休暇を取得していたにも関わらず、パチンコに興じていたという
  • 消防士長は「令和7年7月7日、7が並ぶ日だったので行った」と説明したそう
