身内からの相談はできれば親身に聞きたいもの。しかしそれが愚痴だった場合、聞く方はそうとう疲れるものです。アプリ「ママリ」には実母の愚痴が止まらず聞くのがつらいという投稿がありました。「愚痴は言わないで」と伝えても、実母が話し続けるので投稿者さんはうんざり。誰にもつらい気持ちを言えずに悩んでいるそう。 愚痴ばかりの実母 母からの愚痴が辛く、話しても止まらない状況。家族や夫には相談できず、苦しい