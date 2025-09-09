ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKのデジタルシングル『3D』のミュージックビデオがユーチューブで再生回数2億5000万回を突破した。【写真】JUNG KOOK、胸板“むき出し”2024年9月、YouTubeチャンネル「HYBE LABELS」を通じて公開された『3D』は、公開初日17時間で再生回数1000万回を突破した。世界のユーチューブ人気動画1位を記録し、公開2週目も人気ミュージックビデオ1位を守った。その後も上昇を続け、最近2億5000万