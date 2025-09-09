あなたは読めますか？突然ですが、「嫋やか」という漢字読めますか？「しなやか」や「やわらか」といった言葉はよく聞きますが、この「嫋やか」という言葉は、あまり見慣れないかもしれません。意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「たおやか」でした！「嫋やか」は、姿や態度がしとやかで、上品な美しさがある様子を意味します。「嫋やかな女性」「風に揺れる花が嫋やかだ」……のように、しなやかさ