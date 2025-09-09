あなたは読めますか？突然ですが、「素面」という漢字読めますか？居酒屋や飲み会の場で見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「しらふ」でした！「素面」とは、お酒を飲んでいない状態、つまり酔っていない状態のことを指します。また、真剣な態度や正気の状態を表すこともあります。「素面で話す」「すっかり素面に戻る」のように使われます。「素」は「す」や「そ」と読み、「面