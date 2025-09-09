9月7日、広島戦を2-0で制し、2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝に輝いた阪神タイガース。1990年に巨人が達成した9月8日という記録を更新し、両リーグで史上最速の優勝となった。就任1年目の藤川球児監督（45）が胴上げされながら歓喜のガッツポーズを決めるシーンが目に焼き付いた野球ファンは多かったことだろう。【写真】〈超美人！妻は3歳年上のインスタグラマー〉「彼氏とデートなう」な1枚、大自然に囲まれたウェディングフォト