9月11日に没後40年となる夏目雅子さんは、わずか9年という短い期間ながら、多くの人に鮮烈な記憶を残している。映画評論家・映画監督の樋口尚文氏が、夏目さんの魅力についてつづる。【秘蔵写真】小麦肌の「Oh！クッキーフェイス」から美しき女優姿まで多くの人に鮮烈な記憶を残した夏目雅子さん＊＊＊1976年の秋、ドラマ『愛が見えますか…』（日テレ系）で初めて見た新人女優は、中学生だった私の心に鮮烈な印象を残