「兄と僕で、総額1000万円を母に渡しました」──そう語るのは『マルチ被害をなくす会』を立ち上げた朝比ライオさん（37）だ。自らも「マルチ2世」当事者として、被害の実態を訴える。【写真】電磁調理器に空気清浄機、コーヒーメーカー、化粧品まで。実家に溢れかえるA社製品朝比さんの母親は1980年代からマルチ商法にのめりこみ、家族は崩壊したという。「僕の京都大学合格も就職も、すべて母の”成果報告”に利用されました」