◇ナ・リーグナショナルズ15―7マーリンズ（2025年9月8日マイアミ）ナショナルズの小笠原慎之介投手（27）が8日（日本時間9日）、敵地でのマーリンズ戦に8回から3番手で登板。2被弾するなど2回5失点もチームは打線の爆発で勝利した。13―2と大量リードで迎えた8回からマウンドに上がったが、1死からヒックスをストレートの四球で歩かせると、続くエルナンデスにも四球を与え一、二塁のピンチを招いた。2死からアコスタに