勤務先の中学校で女子生徒の着替えをカメラで盗撮したとして、京都府警向日町署は９日、同府内の公立中学校教諭の男（３９）を性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕した。「下着を撮影するためにカメラを設置したことは間違いない」と容疑を認めているという。発表によると、男は今月５日午後１時４０分頃〜２時２０分頃、勤務先の教室にモバイルバッテリー型のカメラを設置し、着替え中の女子生徒５人を撮影した疑い。