フェリシモのインナーブランド「フラフィール」が、7月23日よりウェブで新作インナーを発売♡「コンパクトに収納できるフラットブラ＆ショーツ」と「着るバスタオル」の2点は、日常の着心地のよさだけでなく、災害時や旅行時にも役立つ便利アイテム。背中ポケットに収納可能で、避難所でも下着が見えにくい安心設計。清潔感を保ちながらコンパクトに持ち運べます♪ 防災にも安心♡コンパクトフ