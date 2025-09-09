三重県内に10店舗を構える東海労働金庫の桑名支店の新たな店舗がオープンし、8日に記念のセレモニーが行われました。東海労働金庫の桑名支店はこれまで桑名駅前に店舗を構えていましたが、建物の老朽化などの理由で今回、桑名IC近くに移転しました。セレモニーでは東海労働金庫の吉川秀治副理事長が挨拶に立ち「これまで以上に信頼され愛される桑名支店にしていきたい」と話しました。その後、関係者らによるテープカットが行われ