2025年9月2日、俳優の吉行和子さんが肺炎で逝去されました。享年90。所属事務所テアトル・ド・ポッシュが8日公式サイトにて発表しています。葬儀は近親者のみで行われたということです。吉行さんが「もうしばらくはひとり暮らしを満喫するつもり」と語ったインタビュー記事（『婦人公論』2023年3月号）を再配信します。*****芸歴65年を超えた今も、映画やドラマで重要な役柄を演じる女優の吉行和子さん。幼くして父を亡くし、兄、