圧倒的なイケメンとは、そのビジュアルだけで全てを許せる存在のことかも知れない。Xに投稿された『面食い女子とイケメン霊くん』は、背筋がゾワッとするラストが待っている、トリッキーなラブコメ漫画だ。 【漫画】『面食い女子とイケメン霊くん』を読む 美桜は雨が降りしきる帰り道、傘もささずにベンチに座っているイケメンを見つける。気になって声をかけると、イケメンの口から「俺のこと、視えるんだ？」と̵