瀬戸内地方は、海沿いを中心に晴れて、内陸では雲が広がり雨の降っているところがあります。午後も雲に覆われやすい天気で、夜のはじめごろにかけては雷を伴い激しい雨の降るところがあるでしょう。天気の急変や雨の降り方に注意してください。日中の最高気温は岡山で35度、津山で32度、高松で36度の見込みです。香川県には熱中症警戒アラートが発表されています。 10日は断続的に雨が降り、局地的に雷雨になる見通しです。