雑誌「SPUR」での連載エッセイをもとにした書籍『SISTER“FOOT”EMPATHY』を6月26日に発売した、ブレイディみかこさん。長くイギリスで暮らすブレイディさんだからこそ見える、日本の女性たちの生きにくさとは？ 現代におけるシスターフッドを語ってもらった。 【画像】ブレイディさんの著書『SISTER“FOOT”EMPATHY』 家でも、職場・学校でもない、サードプレイスで社交術を磨く ーー著書『SISTER“FO